У орловского стрелка Никиты Суханова есть шанс поехать в Токио на Олимпийские игры 2020 года

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среда
5.06.2019
13:43:33
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У орловского стрелка Никиты Суханова есть шанс поехать в Токио на Олимпийские игры 2020 годаВ Мюнхене, на Кубке Мира по пулевой стрельбе орловский спортсмен выступил в олимпийской дисциплине «Скорострельный пистолет, 25 метров». И хотя он занял только 18-е место, общий результат российской команды позволил завоевать нашим стрелкам квоту на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.
Окончательный состав на Олимпийские игры будет назван только через год, поэтому у Никиты Суханова, который входит в число топовых спортсменов, при стабильном выступлении есть все шансы на поездку в Токио.
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