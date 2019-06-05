Новости версия для печати У орловского стрелка Никиты Суханова есть шанс поехать в Токио на Олимпийские игры 2020 года В Мюнхене, на Кубке Мира по пулевой стрельбе орловский спортсмен выступил в олимпийской дисциплине «Скорострельный пистолет, 25 метров». И хотя он занял только 18-е место, общий результат российской команды позволил завоевать нашим стрелкам квоту на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.



Окончательный состав на Олимпийские игры будет назван только через год, поэтому у Никиты Суханова, который входит в число топовых спортсменов, при стабильном выступлении есть все шансы на поездку в Токио.





Мария Семак

5 июня 2019 года







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