Новости версия для печати На Орловщине новая эра телевещания проходит в штатном режиме, технических сбоев нет Все опасения скептиков оказались сильно преувеличены. Регион успешно справился с поставленной задачей. Такую оценку проделанной работе дал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Алексей Волин. Он посетил Орловщину и подвел первые итоги цифровизации.



3 июня в региональный колл-центр во время отключения аналогового сигнала поступило более 400 звонков. Цифра внушительная, но по сравнению с другими регионами, это в разы меньше.



Анастасия Иванова, цифровой волонтер: «Мы принимаем заявки, обрабатываем, и наша бригада выезжает, чтобы помочь людям подключиться к цифровому ТВ. Делается все очень оперативно, в течение двух дней».

Команды волонтеров находятся в полной боевой готовности, только по городу Орлу их более 100 человек. О результатах работы они доложили заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексею Волину, который в свою очередь поздравил всех с хорошим стартом.



Алексей Волин, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ: «В ближайшие десять-четырнадцать дней нужно постараться сделать так, чтобы все люди на территории Орловской области, могли смотреть цифровое ТВ».

Что еще нужно сделать, чтобы в цифровом поле телевещания как можно быстрее были ликвидированы все белые пятна, Алексей Волин говорил и на совещании с региональной властью и с руководителями всех подразделений, задействованных в процессе цифровизации. Критерии были заданы жесткие.



Алексей Волин, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ: «Задача цифровизации как раз и заключается в том, чтобы те трудности, которые возникают, сразу же были определены и решены в течение суток. 24 часа на решение это то время, которое позволяет сразу же, не раздражая людей, все сделать».

Алексей Волин отметил, что первые результаты, которые показал регион по переходу телевещания в новый формат, дают уверенность федеральному центру, что и с этой задачей здесь успешно справятся.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы сегодня, как мне кажется, сделали тот максимум административной организационной работы, для того чтобы каждый житель региона получил техническую возможность смотреть «цифру», и конечно, не забыты льготные категории, в отношении которых были приняты решения и постановления правительства по компенсации затрат. Но работу эту необходимо и дальше продолжать».

Льготная категория граждан - отдельная тема. Есть немало людей, которые формально в нее не попадают, но в силу обстоятельств нуждаются в адресной помощи в подключении к цифровому ТВ. Работа на местах должна быть максимально эффективной.



Михаил Вдовин, первый зампред Орловского облсовета: «Необходимо, чтобы депутаты всех уровней, начиная поселковыми и заканчивая областными, пошли к людям, посмотрели состояние, и персонально помогли людям разобраться в этот переходный период».

Ни один человек не должен чувствовать себя брошенным - это установка федерального центра и региональной власти. И еще - за каждой проблемой должен стоять конкретный человек и адрес. Особенно если есть жалобы на плохое качество сигнала.



Алексей Волин, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ: «Когда говорят, что в таком-то населенном пункте люди жалуются на некачественный сигнал, технически РТПЦ не может помочь, потому что это очень абстрактная информация. Когда есть конкретный адрес, то по этому адресу можно приехать и разобраться, в чем дело».

На сегодняшний день из двух тысяч населенных пунктов области только пятнадцать находятся вне зоны цифрового охвата. Это один из самых низких показателей в стране. Но в ближайшее время и он сойдет к нулевой отметке.









Оксана Гранн

4 июня 2019 года







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