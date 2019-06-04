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В Орле в преддверии Дня России приводят в порядок памятник воинам-интернационалистам

Память нельзя обнулить. Так считают волонтёры, поисковики и родители погибших солдат.

Свой день рожденья Марина Дьяконова проводит у памятника воинам-интернационалистам. Надев перчатки, выпалывает траву, убирает мусор. На несколько минут останавливается, чтобы постоять рядом со стелой, где выгравировано на граните имя сына. В 1943 году дед Дениса держал оборону Кавказа - вернулся живым. В 1995-м его внуку, сыну Марины, выжить не удалось.

Марина Дьяконова, председатель правления областной общественной организации членов семей погибших защитников Отечества: «Снаряд гранатомета попал в Дениса. Он занял место погибшего огнеметчика, чтобы спасти солдат, чтобы дать им возможности отойти - он был командиром отделения».

Марина Дьяконова долгое время надеялась найти сына живым, неоднократно ездила в Чечню. Не нашла. Но в ее душе навсегда осталась память о нем. А еще есть эта надпись на граните и орден Мужества, присвоенный Денису Дьяконову посмертно.

Марина Дьяконова, председатель правления областной общественной организации членов семей погибших защитников Отечества: «Награду сына мне вручали здесь, у этого памятника, 1 декабря 2016 года. И я вместо сына сказала: «Служу Отечеству».

Служит Отечеству тем, что хранит память, и каждый год вместе с такими же матерями приходит сюда, чтобы привести мемориал в порядок. Помогают им поисковики и волонтеры.

Андрей Титов, председатель региональной общественной организации ветеранов боевых действий: «Основная наша задача это военно-патриотическое воспитание, чтобы наша память передавалась младшему поколению».

На этот раз ко Дню России решили не ограничиваться только уборкой. Впервые за девять лет существования памятника боевую машину пехоты покрасят. Но сначала ее помоют, зачистят от ржавчины, еще раз помоют и только потом нанесут первый слой краски. Цвет хаки станет равномерным. Отмоют от потеков и фигуры солдат. Работа рассчитана на один день.

Николай Красиков, председатель Орловского регионального фонда «Победа»: «Деньги выделены по программе «Обелиск». Деньги выделены и на покраску, и на все дополнительные материалы, которые необходимы при восстановительной работе».

В сентябре в орловской школе №26, где учился Денис Дьяконов, установят мемориальную доску - чтобы знали, чтобы помнили.




Анна Вайсергисер
4 июня 2019 года

 


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