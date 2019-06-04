Новости версия для печати Дорога под аркой Александровского моста в Орле - не для всех И теперь об этом водителей предупреждают заранее.



Сегодня там был установлен знак, который информирует об ограничении высоты. Поручение главы администрации Орла о том, чтобы обозначить это аварийное место, было дано еще неделю назад. Теперь еще при подъезде к мосту, водители могут прогнозировать - пройдет ли груз. Эта арка чуть ли не ежемесячно становилась «ловушкой» для грузовиков.





Надежда Невматулина

4 июня 2019 года







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