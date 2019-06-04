Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Оценили - на высшем уровне. Сегодня регион посетил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны.



- Память - на граните и в сердце. Сегодня вдовы и мамы погибших солдат навели чистоту у памятника воинам-интернационалистам.



- Нож как последний аргумент. За что брат убил брата?



- «Ловушку для большегрузов» теперь видно издалека. На арке Александровского моста установили знак.



- Загадки старинных улиц Орла. Свои тайны открывает Карачевская.



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Вести-Орёл

4 июня 2019 года







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