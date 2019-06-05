Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 16 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил телесные повреждения.



4 июня в поселке Учебный Орловского района в 20:05 водитель, управлял автомобилем «Лада Калина», двигался по ул. Молодежной и в районе д. 1 не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, направлен на амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

5 июня 2019 года







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