Новости версия для печати Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу V Российский Форум малого и среднего предпринимательства Орловская область принимает участие.



V Российский Форум малого и среднего предпринимательства предваряет Петербургский Международный экономический Форум. Это большое событие не только для России. Мероприятие способствует привлечению инвестиций, помогает узнать о новых методах и возможностях. Орловщина будет принимать участие. И делегация нашей области во главе с губернатором уже находится в Северной столице и проводит первые встречи.



Участие во встречах принимают представители органов власти и бизнесмены. Основная цель – выстроить эффективный диалог, результатом которого станет снижение административных барьеров для развития малого и среднего предпринимательства в стране. В рамках форума губернатор Орловской области проведет несколько деловых встреч и подпишет соглашения о сотрудничестве с некоторыми компаниями.





Мария Семак

5 июня 2019 года







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