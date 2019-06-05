Новости версия для печати Орловцы задолжали своим детям больше полумиллиарда рублей по алиментам Забывчивых родителей не пугает ни административная, ни уголовная ответственность. Штрафы, исправительные работы и реальный тюремный срок только за 5 месяцев 2019 года получили почти 550 должников.



Судебные приставы ведут с ними постоянную работу, которая приводит к положительным результатам - взыскано с неплательщиков в пользу детей с начала года больше 30 миллионов рублей, это на 10 миллионов больше, по сравнению с показателями 2018-го. Как выглядит среднестатистический алиментщик, расскажет Антон Киселев.



Несмотря на большую текущую задолженность по алиментам, судебные приставы отмечают, что тенденция в этом непростом вопросе наблюдается положительная. За последние пять лет исполнительных производств в структурных подразделениях управления стало меньше на треть - сегодня их около 5 тысяч. Специалисты службы связывают это с тем, что родители, стали более ответственны и соглашаются выплачивать алименты без судебного вмешательства. Те же, кого приходится к этому принуждать, между собой похожи. Приставы даже составили портрет типичного должника по алиментам.



Татьяна Аксютина, замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области: «Это мужчина 38 лет, как правило, не работающий, не имеющий доходов и имущества, кроме того 17% привлечены к уголовной ответственности, 23% из этих должников привлечены к административной ответственности».

Помимо принуждения нерадивых родителей к исполнению своих обязанностей, судебные приставы решили взять на себя и обязанности по патриотическому воспитанию детей. Так в орловском управлении службы, в рамках Всероссийской акции «Судебные приставы – детям» организовали выставку современного отечественного оружия. Ребята смогли не только подержать в руках настоящие автоматы, но и пообщаться с военными и поисковиками. А взрослым в это время рассказали, что если бывший супруг скрывается, то его можно объявить в розыск, а через год признать безвестно пропавшим. Делается это тоже через суд. И в этом случае можно претендовать на социальную выплату от государства.



Михаил Смирнов, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области: «На время розыска ни задолженность по алиментам, ни требования исполнительных документов никуда не пропадают. Гражданин будет найден, сумма задолженности ему будет предъявлена, и с учётом мер принудительного характера, задолженность будет взыскана».

Также судебные приставы напомнили, что у них есть ещё пара действенных мер воздействия на неплательщиков - ограничение права на управление транспортным средством. Эта мера на сегодняшний день уже введена в отношении 6000 должников. Применяется и такое актуальное летом воздействие как ограничение на выезд из страны - оно сегодня распространяется на 5900 алиментщиков.









Антон Киселёв

5 июня 2019 года







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