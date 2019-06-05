Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Четыре сотни звонков - в день. Волонтеры готовы помочь всем, кто столкнулся со сложностями при переходе на цифровое вещание.



- Родительская забота – «в долг». Приставы составили портрет типичного алиментщика.



- Праздник закружит в «Хороводах» на новом месте, но с прежней притягательной силой. XX Международный фольклорный праздник ждет всех в селе Льгов Хотынецкого района 16 июня.



- Выстрелить на Олимпиаде в «десятку». У орловского спортсмена есть шанс вписать свое имя и название области в «олимпийскую историю».



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Вести-Орёл

5 июня 2019 года







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