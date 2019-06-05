Новости версия для печати Орловцев продолжают кусать клещи В отчете регионального Роспотребнадзора отмечается, что по данным на 30 мая 2019 года в лечебно-профилактические учреждения обратилось 644 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 204 ребенка.



С начала сезона активности клещей акарицидная обработка проведена на площади более 300 га. Речь идет о парках, скверах и лесах Орла, Ливен, Орловского, Мценского, Болховского и Покровского района, а также территориях всех летних загородных оздоровительных учреждений. Дополнительные рекогносцировочные обследования проведены на площади более 400 га.





Анастасия Дорохова

5 июня 2019 года







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