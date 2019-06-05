В Орле отметят День рождения Пушкина

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среда
5.06.2019
13:43:21
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В Орле отметят День рождения ПушкинаВ программе - литературные вечера, флешмоб и познавательные часы.
Пушкинский праздник начнется флешмобом «Орел читает Пушкина». Любой желающий может принять в нем участие и по очереди почитать всеми любимый роман в стихах «Евгений Онегин». Флешмоб в это время будет проходить во всех библиотеках и пришкольных лагерях
Основные торжества, приуроченные Дню русского языка, начнутся 6 июня в 10:30 возле Орловского государственного университета им. Тургенева у памятника А.С. Пушкину. Там пройдет литературный праздник «Поклон тебе, поэт!».
Мероприятия продолжатся в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина, где в 13:00 состоится литературно-музыкальный вечер «Он наш поэт, он наша слава». Кроме того, 6 июня во всех библиотеках состоятся литературные путешествия и познавательные часы в рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка.
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