Новости версия для печати В Орле отметят День рождения Пушкина В программе - литературные вечера, флешмоб и познавательные часы.



Пушкинский праздник начнется флешмобом «Орел читает Пушкина». Любой желающий может принять в нем участие и по очереди почитать всеми любимый роман в стихах «Евгений Онегин». Флешмоб в это время будет проходить во всех библиотеках и пришкольных лагерях



Основные торжества, приуроченные Дню русского языка, начнутся 6 июня в 10:30 возле Орловского государственного университета им. Тургенева у памятника А.С. Пушкину. Там пройдет литературный праздник «Поклон тебе, поэт!».



Мероприятия продолжатся в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина, где в 13:00 состоится литературно-музыкальный вечер «Он наш поэт, он наша слава». Кроме того, 6 июня во всех библиотеках состоятся литературные путешествия и познавательные часы в рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка.





Анастасия Дорохова

5 июня 2019 года







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