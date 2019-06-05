Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Жизнь под дождем. Куда обращаться, если управляющая компания не слышит?



- Какой он - родитель-должник? Приставы составили портрет неплательщика алиментов.



- Пять лет они оплачивают коммуналку за квартиру, жить в которой после пожара невозможно. Помочь мальчику-сироте и его бабушке взялись строители.



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Вести-Орёл

5 июня 2019 года







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