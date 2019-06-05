Орловские активисты ОНФ контролируют ремонт крыши многоквартирного дома в селе Знаменское

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Орловские активисты ОНФ контролируют ремонт крыши многоквартирного дома в селе ЗнаменскоеКрыша протекала не один год. О проблеме жители дома рассказали в прошлом году.
На место отправились активисты Общероссийского народного фронта, чтобы понять на какой стадии сейчас работы по ремонту кровли.
Ольга Филатова, жительница с. Знаменское: «Кровля протекала пять лет. Залиты квартиры, плесень, грибы растут прямо в квартирах, испорчены входные двери - картина страшная. Сейчас появилась надежда, что все исправится, так как обещали нам сделать кровлю двускатную».
Крыша в трехэтажке плоская, и это, по словам специалистов, приводило к протечкам. Многочисленные латки на ней - тому доказательство. Ситуация должна измениться. Подрядчик приступил к работам неделю назад, завезены все необходимые материалы. По контракту дата окончания - 30 сентября.
Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ: «Строители будут планировать максимально быстро сделать эту работу, до установленных сроков, но нас сегодня больше всего волнует, чтобы был обеспечен должный строительный надзор».