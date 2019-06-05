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XX фестиваль «Нашествие» пройдет в Большом Завидово Тверской области

На «Нашествии-2019» вновь будет три сцены: главная, два-ноль и ультра. Уже заявлено об участии в фестивале более 80 рок-групп, в числе которых «ДДТ», «БИ-2», «Аквариум», «Ночные снайперы», «Калинов мост».

Организаторы фестиваля постоянно работают над условиями пребывания на Главном приключении года, постоянно совершенствуя их. Так, в этом году на фестивальной поляне будет организована палаточная гостиница. Уже традиционно на территории фестиваля будут работать тематические зоны: кинотеатр, лекторий, библио-шатёр и даже ЗАГС. Например, лекторий посетит Гарик Сукачёв, он представит свой фильм «То, что во мне». Проведёт творческую встречу со зрителями Михаил Пореченков.