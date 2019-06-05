В Кромском районе расследуют гибель 17-летнего подростка

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среда
5.06.2019
20:12:09
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В Кромском районе расследуют гибель 17-летнего подросткаПо факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
На месте происшествия в Кромском районе работают оперативники и водолазы. Предположительно подросток поссорился с местным жителем около водоема. Конфликт закончился гибелью несовершеннолетнего.
По данным следствия, 4 июня 2019 года в ходе произошедшего конфликта около водоема, расположенного в Кромском районе на территории Стрелецкого сельского поселения, местный житель причинил смерть 17-летнему парню.
В настоящее время с подозреваемым и другими лицами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СК РФ по Орловской области.
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