Новости версия для печати В Кромском районе расследуют гибель 17-летнего подростка По факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



На месте происшествия в Кромском районе работают оперативники и водолазы. Предположительно подросток поссорился с местным жителем около водоема. Конфликт закончился гибелью несовершеннолетнего.



По данным следствия, 4 июня 2019 года в ходе произошедшего конфликта около водоема, расположенного в Кромском районе на территории Стрелецкого сельского поселения, местный житель причинил смерть 17-летнему парню.



В настоящее время с подозреваемым и другими лицами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

5 июня 2019 года







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