Под Орлом установили камень дружбы Тургенева и Фета

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среда
5.06.2019
20:12:02
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Под Орлом установили камень дружбы Тургенева и ФетаСело Волково в Мценском районе стало местом зарождения настоящей дружбы между двумя великими поэтами. В мае 1853 года там впервые встретились Афанасий Фет и Иван Тургенев. А сегодня на этом месте, под березой, торжественно открыли камень дружбы литераторов.
Прошло мероприятие под один из наиболее известных русских романсов на стихи Афанасия Фета «На заре ты ее не буди». Кстати, это всего лишь первое событие, приуроченное к 200-летнему юбилею поэта. Камень установили за счет средств администрации Мценского района. Теперь это место включено в карту туристического маршрута.
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