Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
5.06.2019
20:11:32
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Марк Розовский пообщался с орловцами в прямом эфире «Радио России. Орел»

Народный артист России, режиссер, драматург и сценарист, прозаик и поэт сегодня посетил ГТРК «Орел».

Руководитель Московского театра «У Никитских ворот» пообщался с жителями нашего региона в прямом эфире «Радио России. Орёл». Темой беседы стал фестиваль «Люди» и спектакль, который представит сегодня орловским зрителям Марк Григорьевич.

За плечами Розовского огромный творческий опыт. Режиссерский путь он начал с руководства студенческим театром МГУ, после ставил спектакли во МХАТе, в Большом драматическом театре в Ленинграде, в академическом театре имени Пушкина и во многих других. Помимо служения Мельпомене находил время и для журналистики - писал для «Литературной газеты», журнала «Юность». Внес свой вклад в историю кинематографа - именно по его сценарию снят фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». В 1983 году Марк Григорьевич организовал театр-студию «У Никитских ворот», направление работы которого сам определили как «живой академизм». От этого принципа не отступил ни разу за 36 лет существования театра. Репертуар - насыщенный и разнообразный. Он объединяет идеи психологического театра и человечность. При ярком, динамичном действии всегда подчеркивается глубокий драматизм происходящего. Сегодня орловские зрители могут сами убедиться в этом, увидев моноспектакль «Мать обвиняет» по мотивам пьесы Карела Чапека (16+). Это история женщины, потерявшей мужа и четырех сыновей. Но это не исповедь, и не жалоба.

Марк Розовский, народный артист России, режиссёр, художественный руководитель театра-студии «У Никитских ворот» (г. Москва): «Мать обвиняет. Она именно заставляет каждого из нас задуматься о том, что этих потерь можно было избежать. Почему мы не избегаем этих потерь? Театр должен давать нам, простите, пощечину, если мы перестаем быть бдительными, если мы оказываемся равнодушными. Мы же не винтики... Вот это желание пробудить в нас человеческое достоинство, вот этому посвящен наш спектакль».





Мария Семак
5 июня 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта