Новости версия для печати Марк Розовский пообщался с орловцами в прямом эфире «Радио России. Орел» Народный артист России, режиссер, драматург и сценарист, прозаик и поэт сегодня посетил ГТРК «Орел».



Руководитель Московского театра «У Никитских ворот» пообщался с жителями нашего региона в прямом эфире «Радио России. Орёл». Темой беседы стал фестиваль «Люди» и спектакль, который представит сегодня орловским зрителям Марк Григорьевич.



За плечами Розовского огромный творческий опыт. Режиссерский путь он начал с руководства студенческим театром МГУ, после ставил спектакли во МХАТе, в Большом драматическом театре в Ленинграде, в академическом театре имени Пушкина и во многих других. Помимо служения Мельпомене находил время и для журналистики - писал для «Литературной газеты», журнала «Юность». Внес свой вклад в историю кинематографа - именно по его сценарию снят фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». В 1983 году Марк Григорьевич организовал театр-студию «У Никитских ворот», направление работы которого сам определили как «живой академизм». От этого принципа не отступил ни разу за 36 лет существования театра. Репертуар - насыщенный и разнообразный. Он объединяет идеи психологического театра и человечность. При ярком, динамичном действии всегда подчеркивается глубокий драматизм происходящего. Сегодня орловские зрители могут сами убедиться в этом, увидев моноспектакль «Мать обвиняет» по мотивам пьесы Карела Чапека (16+). Это история женщины, потерявшей мужа и четырех сыновей. Но это не исповедь, и не жалоба.



Марк Розовский, народный артист России, режиссёр, художественный руководитель театра-студии «У Никитских ворот» (г. Москва): «Мать обвиняет. Она именно заставляет каждого из нас задуматься о том, что этих потерь можно было избежать. Почему мы не избегаем этих потерь? Театр должен давать нам, простите, пощечину, если мы перестаем быть бдительными, если мы оказываемся равнодушными. Мы же не винтики... Вот это желание пробудить в нас человеческое достоинство, вот этому посвящен наш спектакль».









Мария Семак

5 июня 2019 года







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