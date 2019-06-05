Новости версия для печати В Орле планируют построить новый хирургический корпус онкодиспансера Губернатор принял решение о выделении средств на проектно-сметную документацию здания.



По словам главного врача онкологического диспансера, количество пациентов хирургических отделений ежегодно растет. В год выполняется более трех тысяч операций.



Александр Удодов, главврач Орловского областного онкологического диспансера: «Жители области, которые лечатся в диспансере, хотят лежать более в современных условиях, в более комфортных условиях, поэтому руководство области приняло решение ввести на территории диспансера новый хирургический корпус».

Планируется, что в новом хирургическом корпусе будет располагаться четыре отделения на 140 коек. Там же будут оборудованы как минимум шесть операционных и реанимационные палаты.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы очень надеемся, что будет выполнена проектно-сметная документация, и регион сможет заявляться в федеральную инвестиционную адресную программу по строительству данного корпуса за счет федеральных средств, в рамках реализации национальных проектов, в частности, здравоохранения».

Если проект будет готов и принят в 2019 году, то область успеет подать заявки на участие в федеральных программах 2020 или 2021 года.





Анна Вайсергисер

5 июня 2019 года







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