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В Орле планируют построить новый хирургический корпус онкодиспансера

Губернатор принял решение о выделении средств на проектно-сметную документацию здания.

По словам главного врача онкологического диспансера, количество пациентов хирургических отделений ежегодно растет. В год выполняется более трех тысяч операций.

Александр Удодов, главврач Орловского областного онкологического диспансера: «Жители области, которые лечатся в диспансере, хотят лежать более в современных условиях, в более комфортных условиях, поэтому руководство области приняло решение ввести на территории диспансера новый хирургический корпус».

Планируется, что в новом хирургическом корпусе будет располагаться четыре отделения на 140 коек. Там же будут оборудованы как минимум шесть операционных и реанимационные палаты.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы очень надеемся, что будет выполнена проектно-сметная документация, и регион сможет заявляться в федеральную инвестиционную адресную программу по строительству данного корпуса за счет федеральных средств, в рамках реализации национальных проектов, в частности, здравоохранения».

Если проект будет готов и принят в 2019 году, то область успеет подать заявки на участие в федеральных программах 2020 или 2021 года.


Анна Вайсергисер
5 июня 2019 года

 


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