Открыта электронная продажа билетов на автобусы до села Льгов

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среда
5.06.2019
20:11:38
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Открыта электронная продажа билетов на автобусы до села ЛьговИменно там в этом году пройдет XX Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы».
Билеты в прямом и обратном сообщении до Льгова можно приобрести в кассах орловского автовокзала, а также на его сайте. В день проведения праздника, 16 июня на конечных пунктах также будут продаваться билеты. В правительстве региона сегодня сообщили, что первый рейс из Орла до Льгова отправится в 6:20. А последний рейс в обратном направлении - в 21:30.
Расписание также есть на сайте автовокзал57.рф.
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