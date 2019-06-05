Новости версия для печати Открыта электронная продажа билетов на автобусы до села Льгов Именно там в этом году пройдет XX Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы».



Билеты в прямом и обратном сообщении до Льгова можно приобрести в кассах орловского автовокзала, а также на его сайте. В день проведения праздника, 16 июня на конечных пунктах также будут продаваться билеты. В правительстве региона сегодня сообщили, что первый рейс из Орла до Льгова отправится в 6:20. А последний рейс в обратном направлении - в 21:30.



Расписание также есть на сайте автовокзал57.рф.









Надежда Невматулина

5 июня 2019 года







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