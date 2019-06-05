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Сегодня глава администрации Орла Александр Муромский проехал по областному центру с инспекцией

Еженедельный объезд начали не с критики, а с проверки - Дворянского гнезда. Через несколько дней там состоится большой праздник, посвященный нашему великому земляку. Как отчитались ответственные лица, все запланированные работы по наведению чистоты и красоты уже выполнены.

Также проверяющие проехали по нескольким адресам. Так, на улице Пархоменко с жителями обсудили проблему отсутствия мусорных контейнеров, на Пожарной в одном дворе оценили качество ремонта территории, а в другом - рассмотрели вопрос ремонта участка заезда к жилым домам.