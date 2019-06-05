Сегодня в Орле 20 человек приняли присягу на верность Отечеству

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среда
5.06.2019
20:12:21
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Сегодня в Орле 20 человек приняли присягу на верность ОтечествуЭто люди, которые бежали от войны, и которые бесповоротно хотят остаться на мирной земле.
Они проделали долгий путь. И, наконец-то, свершилось - уже бывшие граждане Украины получили российские паспорта. Учителя, врачи, творческие люди - все они готовы продолжать традиции Орловщины. Получить гражданство - дело одно, а вот принять эстафету и продолжить путь - дело ответственное. Ведь только люди с твердым духом и любовью к своему Отечеству могут быть верными стране до конца. Поздравили новых граждан России ветераны и почетные лица области.
По указу Президента России Владимира Путина в этом году было принято решение максимально упростить процедуру получения паспортов для жителей Донецкой и Луганской областей. С начала 2019 года полноправными гражданами нашей страны стали более 460 украинцев.
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