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четверг
6.06.2019
1:39:06
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Трагедия в Кромском районе. Расследуется гибель подростка.
- Для них это тоже праздник со слезами на глазах. Сегодня 20 человек, ранее проживающие за пределами России, произнесли слова присяги новой Родине.
- Легенда театра - в студии «Радио России. Орел». Сегодня Марк Розовский отвечал на вопросы орловских радиослушателей.
- Проблемы городского масштаба. Сегодня глава администрации Орла проехал маршрутом, составленным по жалобам жителей.
- Новый пункт на туристической карте Орловщины. На месте, где познакомились и подружились Тургенев и Фет, установили камень дружбы.
- «Из Марьино - во Францию», не выезжая из области. В Орле открылась необычная выставка.
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