Новости версия для печати В Орловской области отметили среднюю экологичность По мнению «Зеленого патруля» наш регион сохранил позиции в общероссийском рейтинге.



Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам весны 2019 г. Данный рейтинг рассчитывается и публикуется 4 раза в год с 2008 года. Орловская область занимает 47 и 83 позиций в итоговой таблице. При расчете рейтинга используются три индекса: природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический. Отметим, что соседняя Курская область отмечена «Зеленым патрулем», как одна из самых экологичных (6 место). Полную таблицу можно посмотреть здесь





Анастасия Дорохова

6 июня 2019 года







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