Новости версия для печати Орловский «Прометей» выступит на Красной площади Право выступить в центре Москвы юные музыканты завоевали по итогам выступления на отборочном этапе VI фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям».



По информации пресс-службы городской администрации, в активе нашего оркестра - диплом I степени. В отборочном этапе приняли участие 28 коллективов из Московской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Орловской и Белгородской областей. Для участников «Прометея» это не первое выступление на фестивале. Тогда жюри по достоинству оценили уровень оркестра и в качестве поощрения подарили оркестру флейту.



Теперь ребята из Орловской детской хоровой школы в числе шести победителей представят Россию на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который пройдет на Красной площади с 23 по 26 августа.





Анастасия Дорохова

6 июня 2019 года







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