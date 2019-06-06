Орловский «Прометей» выступит на Красной площади

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четверг
6.06.2019
13:23:27
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Орловский «Прометей» выступит на Красной площадиПраво выступить в центре Москвы юные музыканты завоевали по итогам выступления на отборочном этапе VI фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям».
По информации пресс-службы городской администрации, в активе нашего оркестра - диплом I степени. В отборочном этапе приняли участие 28 коллективов из Московской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Орловской и Белгородской областей. Для участников «Прометея» это не первое выступление на фестивале. Тогда жюри по достоинству оценили уровень оркестра и в качестве поощрения подарили оркестру флейту.
Теперь ребята из Орловской детской хоровой школы в числе шести победителей представят Россию на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который пройдет на Красной площади с 23 по 26 августа.
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