Новости версия для печати На Орловщине приступили к работе экологические отряды В областном центре в этом году летней подработкой обеспечат 540 детей. Подработка на летних каникулах – обычное дело для многих подростков и студентов. Однако есть нюансы – отмечают в ПФР.



На зарплату детям из муниципального бюджета выделено почти 3 млн рублей, этого хватит на оплату их труда в течение трех летних месяцев. Если подросток не пропустит ни одного рабочего дни, оплата составит около 3 400 рублей.

Подработка на летних каникулах – обычное дело для многих подростков и студентов. Однако, если молодой человек при этом получает пособие из пенсионного фонда, то нужно сообщить о дополнительном доходе в ведомство.

Речь идет о тех, кому начисляется пенсия по инвалидности или по случаю потери кормильца, а так же федеральная социальную доплата. В период летней подработки пенсию по-прежнему будут выплачивать, а ФСД – приостановят. Согласно закону доплата полагается только неработающим гражданам. Если информацию о трудоустройстве вовремя не предоставить в Фонд – потом придется компенсировать государству суммы доплаты к пенсии за весь период работы. По окончании трудовой деятельности подростку необходимо вновь обратиться в ведомство для возобновления выплаты.





Мария Семак

6 июня 2019 года







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