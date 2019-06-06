Новости версия для печати До 10 июня в Орловской области действует запрет на ловлю рыбы Об этом напоминают в управлении экологического надзора.



За незаконную рыбалку в период нереста штраф составляет от 100 рублей до 5,6 тысяч за каждую рыбу независимо от ее размера и веса. Напомним, с 1 апреля по 10 июня добыча рыбы запрещена всеми орудиями лова. Исключение составляет одна поплавочная удочка или донка на одного рыбака.



С 1 октября по 30 апреля запрет вводится на зимовальных ямах, с 1 октября по 30 июня запрещена ловля раков.





Мария Семак

6 июня 2019 года







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