Новости версия для печати Стали известны подробности несчастного случая, который произошел на охоте Как сообщили в СК РФ по Орловской области, мужчина, застреливший своего товарища, прямым виновником трагедии себя не считает. Уголовное дело следственный комитет возбудил с формулировкой «причинение смерти по неосторожности». Инцидент произошел 2 июня и стоил жизни 62-летнему орловцу.



На оперативном видео следственного комитета запечатлен поиск одной из главных улик - гильзы калибра 7,62 от карабина «Вепрь», который из орудия браконьерской охоты волей случая превратился в орудие преступления. Для того, чтобы найти гильзу, пришлось выкосить и обследовать участок местности размером 12 на 60 метров.



Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по орловской области: «По данным следствия, 2 июня в лесополосе в Орловском районе на территории Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур подозреваемый в ходе незаконной охоты на косулю по неосторожности выстрелил в голову своему знакомому. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается».

В охотнадзоре говорят: техника безопасности - это то, чему будущих охотников обучают еще на стадии получения разрешения на оружие.



Иван Тришкин, начальник управления Орелоблэконадзора: «Нельзя стрелять на шум, на шорох, по неясно видимой цели, нельзя организовывать загон охотничьих ресурсов, в котором животное находится внутри загоны и охотники движутся внутрь загона. Нельзя стрелять по птицам, сидящим на проводах и опорах электропередач. Запрещается охота ближе двухсот метров от жилья».

На фото, сделанных следователями при закреплении показаний подозреваемого на месте, мужчина демонстрирует, как и откуда он произвел роковой выстрел. Охотники загоняли дичь втроем, у них была договоренность идти линией с интервалом примерно 75 метров. Однако и потерпевший, и подозреваемый нарушили строй, вырвавшись далеко вперед. Ту-то последний и заметил косулю, в которую поспешил выстрелить.



Однако пуля попала в голову его сотоварища по браконьерской охоте. Подозреваемый уверен: коль скоро он стрелял не наугад, а в конкретную дичь, прямой вины в смерти товарища на нем нет. Следователи считают: того, что стрелок не убедился в отсутствии людей на линии огня достаточно для обвинения.



Когда охота проходит легально, участники традиционно обозначают себя на местности яркими элементами одежды и часто перекликаются. Но в данном случае, браконьеры вынуждены были действовать скрытно, опасаясь серьезной ответственности.



Иван Тришкин, начальник управления Орелоблэконадзора: «За незаконную добычу косули следует иск размером 200 тысяч рублей (если это самка косули), если это будет лось или самка лося - 560 тысяч рублей».

И в следственном ведомстве, и в охотнадзоре именно необходимость охотиться тайком считают главной предпосылкой трагедии в Орловском районе. Стрелку может грозить лишение свободы на срок до 2 лет.









Иван Суверин

6 июня 2019 года







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