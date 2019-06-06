Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
6.06.2019
13:23:45
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

И критика, и благодарность

Глава администрации города Орла совершил очередной объезд города. Маршрут был составлен по просьбам жителей.

В повестке дня - подготовка к Тургеневскому празднику, вывоз мусора, ремонт дворовых территорий. Еженедельный объезд главы администрации города начался с Дворянского гнезда. Через несколько дней там состоится большой праздник, посвященный нашему великому земляку. Как отчитались ответственные лица, все запланированные работы по наведению чистоты и красоты уже выполнены.

Артём Левковский, замглавы администрации г. Орла - начальник территориального управления по Советскому району: «Второй раз покосили, была проведена обрезка кустарника, поросли и были покрашены лавки, также была проведена противоклещевая обработка. В принципе, территория к празднику готова».

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Учитывая, что здесь будет большое количество людей, необходимо позаботиться о том, чтобы в обязательном порядке работали дворники, мусор убирался своевременно, и урны должны быть». 

А вот на улице Пархоменко жители о таком порядке только мечтают. И предел этих мечтаний - мусорные контейнеры. За вывоз люди платят исправно, только вот выкинуть пакетик с отходами можно разве что в ближайшие кусты.

Анна Субботина, юрисконсульт ООО «Зеленая роща»: «Оператором по транспортированию твердых коммунальных отходов является «Экотранс», установлен график вывоза почасового бестарного сбора мусора, это происходит еженедельно по воскресеньям около домов № 10 и № 8. И судя по существующей дороге, мусоровоз здесь не проедет».

Однако, по мнению главы администрации Орла, это обстоятельство не может служить непреодолимым препятствием.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Я согласен, дорога здесь конечно не самая лучшая, но она здесь есть».

Александр Филатов, замначальника Управления городского хозяйства и транспорта г. Орла: «Мы собирались комиссионно, и определили, что необходимо сейчас установить два контейнера, пока без оборудования площадки, в районе дома № 91. Соответствующие документы мы направили в УК «Зеленая роща». Но проблему, конечно, надо решить в комплексе».

Искать варианты решения вопроса начали вместе с жителями.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В рабочем порядке мы назначим дату, проведем общее собрание и скорректируем существующие либо добавим дополнительные места для установки контейнеров и времени сбора».

А вот по адресу Пожарная, 30 проверяющие приехали по приятному поводу. Там идет ремонт дворовой территории и жители хотели поблагодарить за качество работ не только подрядчика, но и лично главу администрации. Скоро здесь появится свеженький асфальт, установят новенькие скамейки и фонари. К концу июня все работы должны быть закончены.




Оксана Гранн
6 июня 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта