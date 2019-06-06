Новости версия для печати И критика, и благодарность Глава администрации города Орла совершил очередной объезд города. Маршрут был составлен по просьбам жителей.



В повестке дня - подготовка к Тургеневскому празднику, вывоз мусора, ремонт дворовых территорий. Еженедельный объезд главы администрации города начался с Дворянского гнезда. Через несколько дней там состоится большой праздник, посвященный нашему великому земляку. Как отчитались ответственные лица, все запланированные работы по наведению чистоты и красоты уже выполнены.



Артём Левковский, замглавы администрации г. Орла - начальник территориального управления по Советскому району: «Второй раз покосили, была проведена обрезка кустарника, поросли и были покрашены лавки, также была проведена противоклещевая обработка. В принципе, территория к празднику готова».

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Учитывая, что здесь будет большое количество людей, необходимо позаботиться о том, чтобы в обязательном порядке работали дворники, мусор убирался своевременно, и урны должны быть».

А вот на улице Пархоменко жители о таком порядке только мечтают. И предел этих мечтаний - мусорные контейнеры. За вывоз люди платят исправно, только вот выкинуть пакетик с отходами можно разве что в ближайшие кусты.



Анна Субботина, юрисконсульт ООО «Зеленая роща»: «Оператором по транспортированию твердых коммунальных отходов является «Экотранс», установлен график вывоза почасового бестарного сбора мусора, это происходит еженедельно по воскресеньям около домов № 10 и № 8. И судя по существующей дороге, мусоровоз здесь не проедет».

Однако, по мнению главы администрации Орла, это обстоятельство не может служить непреодолимым препятствием.



Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Я согласен, дорога здесь конечно не самая лучшая, но она здесь есть».

Александр Филатов, замначальника Управления городского хозяйства и транспорта г. Орла: «Мы собирались комиссионно, и определили, что необходимо сейчас установить два контейнера, пока без оборудования площадки, в районе дома № 91. Соответствующие документы мы направили в УК «Зеленая роща». Но проблему, конечно, надо решить в комплексе».

Искать варианты решения вопроса начали вместе с жителями.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В рабочем порядке мы назначим дату, проведем общее собрание и скорректируем существующие либо добавим дополнительные места для установки контейнеров и времени сбора».

А вот по адресу Пожарная, 30 проверяющие приехали по приятному поводу. Там идет ремонт дворовой территории и жители хотели поблагодарить за качество работ не только подрядчика, но и лично главу администрации. Скоро здесь появится свеженький асфальт, установят новенькие скамейки и фонари. К концу июня все работы должны быть закончены.









Оксана Гранн

6 июня 2019 года







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