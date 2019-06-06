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В орловском лагере «Юбилейный» ребята проходит профильная смена безопасности

Ребята не просто отдыхают, но и соревнуются. Участники смены - 16 команд, победители первого этапа конкурса «Школы безопасности-2019». Соревнование представляют собой многоборье с элементами навыков выживания и спасения. Каждый день ребят ждут новые испытания: полоса препятствий, спасение человека в природной среде, отработка навыков первой медицинской помощи.

Мастерство и выучку ждут все от команд, которые уже доказали, что они самые ловкие и быстрые. В течение последних пяти дней в «Школе безопасности» идет битва сильнейших.

Оксана Петровская, преподаватель центра детского технического творчества, туризма и экскурсий: «Это уже девятые региональные соревнования «Школы безопасности», которые проходят в оздоровительном центре «Юбилейный». На соревнование приехали 228 ребят из области и Орла».

В команде все обязанности четко распределены - кто-то вяжет узлы, кто-то определяет азимут по карте, есть и командир. У участников есть маршрут и задания. Им предстоит определить съедобные и несъедобные грибы и растения. Ребята должны справиться с розжигом огня, суметь высушить одежду, показать, ориентацию на местности.

Правила - жесткие. За любое нарушение грозит дисквалификация. Этапы сложные: отработать техногенную ситуацию в природной среде, проявить себя в экстремальной ситуации, пройти полосу препятствий. Смоделирован и этап поисково-спасательных работ: по легенде один из участников команды пострадал и находится без сознания, его необходимо перенести в безопасное место.

Подобные испытания участники соревнований будут проходить в течение пяти часов. 7 июня подведут итоги. Команда с лучшим результатом отправится в Брянск, отстаивать честь региона на всероссийском этапе.




Анна Вайсергисер
6 июня 2019 года

 


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