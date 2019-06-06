Новости версия для печати В Орле начали отсыпать асфальтогранулятом улицы частного сектора Как сообщили в администрации Орла, первую улицу уже отсыпали.



Речь об улице Смоленской. Работы ведет «Спецавтобаза» в рамках муниципального контракта в три этапа: сначала выравнивают, потом засыпают гранулят, после - проезжает каток.



А уже завтра на 114 улицах Орла, где ведутся дорожные работы, появится разметка. Дорожная разметка на пешеходные переходы возле школ наносится термопластиком. Все остальные объекты обновляются краской. Работы выполняются в соответствии с графиком.





Надежда Невматулина

6 июня 2019 года







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