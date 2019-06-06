Новости версия для печати Орловские бойцы успешно выступили на Первенстве Москвы по восточному боевому единоборству Наши спортсмены завоевали награды в двух дисциплинах.



По итогам выступлений на турнире, посвященном памяти воинам спецподразделений России, в дисциплине «кобудо» - два золота и одно серебро. Награды высшей пробы в активе Станислава Носова (ниппон кэмпо (японский рукопашных бой)) и Владимира Курского (ката с оружием). Серебро завоевал Владимир Курский в активе боях на нунчаках.

В дисциплине «вьет-во-дао» у орловцев пять золотых наград (Павел Безалтынных, Анна Сапелкина, Андрей Лежепеков, Рустам Худойназаров и Владислав Соловьёв). Серебро в активе Ивана Филина.





Анастасия Дорохова

6 июня 2019 года







На главную страницу





