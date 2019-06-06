Новости версия для печати Орловский каратист – серебряный призер международного турнира Даниил Дозоров одолел соперников старше себя.



Состязания по карате WKF «Budo Cup 2019» состоялись в Таллине. В состав сборной России вошли спортсмены из Санкт-Петербурга, Калининграда и Орловской области. Единственную медаль сумел завоевать Даниил Дозоров. Отметим, что спортсмену исполнится 12 лет в сентябре, но с разрешения организаторов, он был допущен выступать в старшей возвратной категории. Уверенно выиграв три поединка у каратистов из Белоруссии, Эстонии и Финляндии, Данила уступил только в финале хозяину площадки – латвийскому каратисту



Немного не хватило до попадания на пьедестал почета Елизавете Дмитричевой. Выступая в категории 12-13 лет в дисциплине «ката» она выиграла первый поединок у представительницы Эстонии, затем проиграла 2:3 каратистке из Белоруссии. В утешительных поединках за третье место, Лиза смогла одолеть спортсменку из Дании (5:0), но затем проиграла в бою за медаль латышке со счетом 2:3.





Анастасия Дорохова

6 июня 2019 года







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