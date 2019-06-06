Новости версия для печати Орловская область планирует сотрудничать с банком ВТБ Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019.



Как сообщает информационный портал Орловской области, подпись под документом поставили губернатор Орловской области Андрей Клычков и заместитель президента – председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Денис Бортников. Планируется развитие и внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории региона. Также в планах - разработка и реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий. Соглашением также предусмотрено развитие системы кредитования юридических лиц, зарегистрированных и (или) осуществляющих свою деятельность на территории региона, и физических лиц, проживающих на территории Орловской области, в том числе в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, а также с использованием механизмов государственной поддержки.



Еще одно направление сотрудничества - реализация программ внедрения безналичной формы расчетов по выплате заработной платы с использованием банковских карт.





Анастасия Дорохова

6 июня 2019 года







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