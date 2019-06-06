Новости версия для печати Сегодня девятиклассники сдавали обязательный экзамен по математике В Орловской области за парты сели более 7 тысяч человек.



Результаты будут известны примерно через 10 дней. А пока подвели итог первого экзамена - по иностранному языку. Это был экзамен по выбору. И его выбрали 482 человека. Как отметила председатель государственной экзаменационной комиссии Татьяна Патова, 435 человек, то есть подавляющее большинство, задание выполнили на повышенном и высоком уровне. И получили хорошие и отличные результаты. Правда, есть и неудовлетворительные. Но их можно исправить - в резервные дни.





Татьяна Напольских

6 июня 2019 года







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