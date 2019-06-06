Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Повышенный уровень знаний! 90% орловских девятиклассников очень хорошо сдали иностранный язык. Сегодня - писали математику.



- Как исключить проблему образования свалки? Решение - за жителями.



- Не могут расстаться со школой. Больше 6 тысяч детей и подростков проводят первую смену в пришкольных лагерях.



- Путешествие во Францию, не выезжая из Орла.



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Вести-Орёл

6 июня 2019 года







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