Новости версия для печати У Орловской области большие планы на Кузбасс Соглашение о сотрудничестве подписано на Петербургском международном экономическом форуме.



По информации пресс-службы областной администрации, между регионами планируется осуществлять обмен опытом по разработке и реализации государственных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, среди прочего, в программе соглашений значится сотрудничество в сфере разработки, освоения и развития наукоемких производств и технологий, организация бизнес-миссий и презентаций инвестиционных площадок и инвестиционного потенциала, а также проведение совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, презентаций и других мероприятий по направлениям сотрудничества.





Анастасия Дорохова

6 июня 2019 года







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