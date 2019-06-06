Новости версия для печати В школу даже летом! 6100 орловских детей и подростков сейчас с пользой проводят время в пришкольных лагерях.



Традиционно многие школьники с удовольствием проводят первый летний месяц в пришкольных лагерях. Скучать не приходится - для ребят подготовлено множество различных мероприятий.



Однако в этом году не обошлось и без изменений - введена частичная оплата родителями стоимости питания.



Сергей Пугачев, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования администрации г. Орла: «Стоимость питания одного ребенка за день составляет 164 рубля. 18 дней посещения. Стоимость родительской доли - 882 рубля за смену, это примерно 50 рублей в день. Все остальное компенсирует бюджет города Орла».

Правда, коснется это не всех. Есть категория детей, пребывание в лагере для которых, бесплатное. Это дети-сироты, дети, находящиеся на попечении (так называемые опекаемые дети), дети со статусом ОВЗ - ограниченных возможностей здоровья.









Юлия Опанасюк

6 июня 2019 года







На главную страницу





