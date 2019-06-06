Новости версия для печати В Орловском районе причиной смерти женщины стал деревообрабатывающий станок СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



По данным следствия, 31 мая 2019 года в деревне Малая Фоминка Орловского района при распиле бревен местным жителем, в результате несоблюдения правил техники безопасности, смертельную травму шеи получила его 45-летнея сожительница, которая находилась в тот момент в непосредственной близости от деревообрабатывающего станка.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

6 июня 2019 года







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