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В Кромском районе расследуется дело, связанное с гибелью подростка

Предположительно, это - убийство. На месте трагедии следователи работали накануне до позднего вечера. Вместе с ними находился и наш специальный корреспондент Иван Суверин.

Во всех помещениях Кромского межрайонного следственного отдела идут допросы, задействованы даже канцелярия и серверная. Обстоятельства трагедии, разыгравшейся накануне вечером на Кромском пруду, правоохранителям предстоит выслушать от подозреваемого и более десятка свидетелей.

Александр Деев, руководитель Кромского МСО СУ СК РФ по Орловской области: «Кромским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ - убийство. По данным следствия, 4 июня 2019 года в ходе произошедшего конфликта у водоема, расположенного в Кромском районе на территории Стрелецкого сельского поселения местный житель причинил смерть 17-летнему парню».

Как выяснили следователи, двое мужчин выпивали у пруда, с той же целью туда пришли шестеро юношей в возрасте 17-18 лет. Конфликт вспыхнул из-за обидной фразы и развивался на «повышенном градусе».

Сцену, разыгравшуюся между 17-летним потерпевшим и 35-летним подозреваемым, в лицах с участием статиста разыграл один из свидетелей. По его показаниям, его друг, оказавшись в воде, пытался вынырнуть, но подозреваемый ему этого не давал, заставляя все время уходить под воду. Не умеющий плавать юноша оказался в проигрышном положении. Для того чтобы инсценировать финальную часть трагедии, в качестве статиста следователям пришлось привлечь местного спасателя.

Безутешной матери погибшего сообщили, что ее мальчик ввязался в драку, только лишь чтобы разнять противников.

Во время следствия предполагаемый преступник держится так, словно задержан не за убийство, а за безбилетный проезд в трамвае. Мужчина балагурит со следователями, иронизируя о своей сложной национальной идентичности. С допроса подозреваемый отбыл под полицейским конвоем. Свою вину в совершенном преступлении он признать не захотел. Для следователей это не принципиально, улики и показания очевидцев, говорят в СКР, изобличают убийцу не хуже явки с повинной.




Иван Суверин
6 июня 2019 года

 


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