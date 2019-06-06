Новости версия для печати В Кромском районе расследуется дело, связанное с гибелью подростка Предположительно, это - убийство. На месте трагедии следователи работали накануне до позднего вечера. Вместе с ними находился и наш специальный корреспондент Иван Суверин.



Во всех помещениях Кромского межрайонного следственного отдела идут допросы, задействованы даже канцелярия и серверная. Обстоятельства трагедии, разыгравшейся накануне вечером на Кромском пруду, правоохранителям предстоит выслушать от подозреваемого и более десятка свидетелей.



Александр Деев, руководитель Кромского МСО СУ СК РФ по Орловской области: «Кромским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ - убийство. По данным следствия, 4 июня 2019 года в ходе произошедшего конфликта у водоема, расположенного в Кромском районе на территории Стрелецкого сельского поселения местный житель причинил смерть 17-летнему парню».

Как выяснили следователи, двое мужчин выпивали у пруда, с той же целью туда пришли шестеро юношей в возрасте 17-18 лет. Конфликт вспыхнул из-за обидной фразы и развивался на «повышенном градусе».



Сцену, разыгравшуюся между 17-летним потерпевшим и 35-летним подозреваемым, в лицах с участием статиста разыграл один из свидетелей. По его показаниям, его друг, оказавшись в воде, пытался вынырнуть, но подозреваемый ему этого не давал, заставляя все время уходить под воду. Не умеющий плавать юноша оказался в проигрышном положении. Для того чтобы инсценировать финальную часть трагедии, в качестве статиста следователям пришлось привлечь местного спасателя.



Безутешной матери погибшего сообщили, что ее мальчик ввязался в драку, только лишь чтобы разнять противников.



Во время следствия предполагаемый преступник держится так, словно задержан не за убийство, а за безбилетный проезд в трамвае. Мужчина балагурит со следователями, иронизируя о своей сложной национальной идентичности. С допроса подозреваемый отбыл под полицейским конвоем. Свою вину в совершенном преступлении он признать не захотел. Для следователей это не принципиально, улики и показания очевидцев, говорят в СКР, изобличают убийцу не хуже явки с повинной.









Иван Суверин

6 июня 2019 года







На главную страницу





