Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 19 ДТП Из них 5 ДТП с пострадавшим, в результате 7 человек получили телесные повреждения.



5 июня в 17:20 водитель, управлял автомобилем «МАН» с полуприцепом «ОДАЗ», следовал по автодороге Москва – Харьков – Лунево - Карпово в направлении автодороги М-2 «Крым» и в районе 1 км указанной автодороги произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.



5 июня в 07:35 водитель, управлял автомобилем «Ваз-2107», двигался в районе 41 км автодороги Глазуновка – Тросна – Богородское - Кромы, где допустил наезд на велосипедиста 2008 г.р., который двигался в попутном направлении и совершал поворот налево, не обозначив свой маневр. Велосипедист был доставлен в Кромскую ЦРБ.



5 июня в Орле в 18:20 водитель, управляя автомобилем «Шкода-Фабиа», следовала по ул. Советской и в районе д.20 допустила наезд на пешехода 1935 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.



6 июня в 3:40 водитель, управляя мотоциклом «MOTOLAND TD200», следовал по автодороге М-2 «Крым» и в районе 332 км не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (металлическое ограждение барьерного типа), в результате чего произошло опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажирка получили телесные повреждения, госпитализированы.





Орловское Информбюро

6 июня 2019 года







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