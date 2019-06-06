Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
6.06.2019
19:20:55
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

«Дормаш» перестал погашать долги перед бывшими работниками

Сейчас долг по заработной плате составляет 12 млн рублей, и за последний месяц он увеличился на 500 тысяч.

Причина - сначала надо выплатить задолженность по налогам. Как рассказал сегодня руководитель департамента промышленности и торговли региона Геннадий Парахин, ситуацию пытаются решить, в том числе и главный кредитор.

Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Челябинвестбанк» активно обещал вмешаться в эту ситуацию, даже обещал погасить часть заработной платы тем работникам, которые участвуют в обслуживании этой инфраструктуры. Кроме того, мы сейчас активно работаем с налоговой инспекцией, и благодаря вмешательству, подключению к этой ситуации депутата Государственной Думы от Орловской области - Земцова, мы попросили, чтобы эту ситуацию взяла на контроль прокуратура».
 
Проблему будут разбирать в ближайшее время на заседании штаба по энергетике. Что касается задолженности по зарплате, она складывается из двух частей. Первая - реестровая. Она составляет 16 млн. И текущая - 12 млн. И задолженность должна быть погашена.

Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Все расчеты показывают, что эта задолженность должна быть погашена, все основания для этого есть. Кроме того, от продажи имущества аккумулирваны деньги на спецсчетах (это предусмотрено законодательством), которые конкурсная на сегодняшний день держит просто как резервный фонд, но деньги эти там существуют. Поэтому мы сейчас ведем переговоры, чтобы эти деньги были пущены на погашение заработной платы».



Татьяна Напольских
6 июня 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта