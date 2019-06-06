Новости версия для печати «Дормаш» перестал погашать долги перед бывшими работниками Сейчас долг по заработной плате составляет 12 млн рублей, и за последний месяц он увеличился на 500 тысяч.



Причина - сначала надо выплатить задолженность по налогам. Как рассказал сегодня руководитель департамента промышленности и торговли региона Геннадий Парахин, ситуацию пытаются решить, в том числе и главный кредитор.



Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Челябинвестбанк» активно обещал вмешаться в эту ситуацию, даже обещал погасить часть заработной платы тем работникам, которые участвуют в обслуживании этой инфраструктуры. Кроме того, мы сейчас активно работаем с налоговой инспекцией, и благодаря вмешательству, подключению к этой ситуации депутата Государственной Думы от Орловской области - Земцова, мы попросили, чтобы эту ситуацию взяла на контроль прокуратура».

Проблему будут разбирать в ближайшее время на заседании штаба по энергетике. Что касается задолженности по зарплате, она складывается из двух частей. Первая - реестровая. Она составляет 16 млн. И текущая - 12 млн. И задолженность должна быть погашена.



Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Все расчеты показывают, что эта задолженность должна быть погашена, все основания для этого есть. Кроме того, от продажи имущества аккумулирваны деньги на спецсчетах (это предусмотрено законодательством), которые конкурсная на сегодняшний день держит просто как резервный фонд, но деньги эти там существуют. Поэтому мы сейчас ведем переговоры, чтобы эти деньги были пущены на погашение заработной платы».





Татьяна Напольских

6 июня 2019 года







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