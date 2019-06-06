Новости версия для печати Пушкин-2020 Его имя увековечено в космосе. Один из астероидов носит название Пушкин. А точное число памятников «Солнцу русской поэзии» невозможно подсчитать. Приблизительная цифра - 700. Его бюст есть в каждом уголке земного шара. Во всех российских городах одна из главных улиц носит его имя. Сегодня - 220 лет со дня рождения великого поэта.



Орловцы читали стихи Пушкина, пели романсы. Наш корреспондент Анна Вайсергисер в «Пушкинский обед» узнала, какое блюдо он любил больше всего.



В Орле у бюста Пушкина в день, когда поэту исполнилось бы 220 лет, пели романсы и читали стихи классика. У орловцев традиция собираться вместе в день рождения поэта сложилась несколько десятилетий назад. Ирина Гладкова, директор централизованной библиотечной системы г. Орла: «Он основоположник русского литературного языка, поэтому и празднуется именного сегодня, в день рождения поэта, День русского языка. И, несмотря на трудности перевода, его произведения переведены на многие языка. Я думаю, что Пушкин любим людьми, независимо от возраста». На площади у «польского» корпуса ОГУ каждый присутствующий уверен: «Пушкин - наше все». Именно поэтому тезка поэта - Александр Кононыхин - с радостью примерил на себя его роль. Александр Кононыхин, студент ОГАУ им. Н.В. Парахина: «Просто замечательно, что я удостоился такой чести - в сегодняшнюю дату сыграть роль этого великого поэта. Повторить феномен Пушкина просто никто не сможет - это нереально». Повторить феномен Пушкина никогда и не пытался орловский поэт Владимир Ермаков. Хотя на свет он появился в день рожденья Пушкина. Под светом керосиновой лампы отец читал ему «Руслана и Людмилу». В 4 года Владимир Ермаков самостоятельно стал знакомиться с творчеством Александра Сергеевича. Это сыграло немалую роль в его становлении как автора. Владимир Ермаков поэт, член Союза писателей России: «В пушкинском тексте можно найти ключи к любой современной ситуации - не для того, чтобы ее разрешить, но для того, чтобы разрешить ее в себе, как относиться к каким-то вещам. И если следовать линии Пушкина - не ошибешься, выйдешь на точную дорогу». В сквере Танкистов в юбилей Александра Сергеевича студенты решили блеснуть знанием творчества поэта. Пушкина читали все - от мала и до велика. «Он - наш поэт, он - наша слава». Эти слова звучали и в Бунинке. На литературном вернисаже гости смогли увидеть уникальные издания произведений поэта в миниатюре и на иностранных языках. Ольга Краузова, главный библиотекарь, заведующая фондом редкой книги библиотеки им. И.А. Бунина: «Есть очень интересное издание «Истории Пугачевского бунта», написанной Пушкиным. Цензором этой книги был сам государь. И Александр Сергеевич держал эту книгу в руках». О гастрономических пристрастиях поэта - рассказали на «Пушкинском обеде». На столе - домашний лимонад с мятой, клюквенные блины, баранки. Александр Сергеевич гурманом не был, но все же любил сытно и вкусно поесть. А его любимым блюдом, как говорят исследователи творчества Пушкина, был запеченный картофель.









Анна Вайсергисер

6 июня 2019 года







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