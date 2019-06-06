Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
6.06.2019
19:21:01
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

«Остановись до переезда, чтобы не перечеркивать свою жизнь»

Под таким девизом сегодня, в международный день безопасности на железнодорожных переездах, представители Орловско-Курского региона Московской железной дороги совместно с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Внимание: переезд!».

В ходе акции участники движения получили памятки и даже прошли тест на знание ПДД. Наша съемочная группа стала свидетелями профилактической акции.
 
«Внимание, переезд!» - традиционная акция, проводимая Орловско-Курским регионом Московской железной дороги. Она в очередной раз напомнила о том, что при пересечении железнодорожных переездов соблюдать ПДД нужно неукоснительно, ведь их нарушение может обернуться трагическими последствиями. 
 
 Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Работа, проводимая по снижению количества ДТП на переездах, не ограничивается только профилактической работой на переездах. Мы контактируем с автошколами, автопредприятиями, где также проводим беседы с будущими водителями, берем гарантийные письма с водителей автобусов, автомобилей, которые осуществляют регулярные рейсы, и их маршруты пролегают через железнодорожные переезды нашего региона».
 
Во время акции водителям предложили на несколько минут почувствовать себя школьниками и получить заслуженные оценки. Для этого автомобилисты должны были пройти тест на знание правил проезда переездов. Так, водитель корейского внедорожника тест решил на «четверку». Это значит, что сборник ПДД станет той самой книгой, которую в ближайшем времени перечитает мужчина. Освежить знания стоит и другим участникам дорожного движения. В 2019 году уже произошло три столкновения автомобилей с поездами. Стоит отметить, что в 2018-м цифра эта была больше, а значит, совместная работа дает свои результаты.
 
Юрий Кобзарь, замначальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Осуществляем ремонт переездов, проводим профилактическую работу с водителями, так как, в основном, нарушения и ДТП, которые происходят на железнодорожных переездах, они имеют человеческий фактор - фактор водителя, так что мы ведем работу по соблюдению правил дорожного движения».
 
Инна Можарова, инспектор по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В настоящее время сотрудниками ГИБДД было составлено 683 административных материала за нарушение правил проезда жд-переездов, данная работа будет продолжена и в дальнейшем».
 
Главная цель этих мероприятий остается неизменной - напомнить, что опережая поезд, вы можете лишиться самого главного - своей жизни.





Юлия Опанасюк
6 июня 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта