Новости версия для печати «Остановись до переезда, чтобы не перечеркивать свою жизнь» Под таким девизом сегодня, в международный день безопасности на железнодорожных переездах, представители Орловско-Курского региона Московской железной дороги совместно с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Внимание: переезд!».



В ходе акции участники движения получили памятки и даже прошли тест на знание ПДД. Наша съемочная группа стала свидетелями профилактической акции. «Внимание, переезд!» - традиционная акция, проводимая Орловско-Курским регионом Московской железной дороги. Она в очередной раз напомнила о том, что при пересечении железнодорожных переездов соблюдать ПДД нужно неукоснительно, ведь их нарушение может обернуться трагическими последствиями. Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Работа, проводимая по снижению количества ДТП на переездах, не ограничивается только профилактической работой на переездах. Мы контактируем с автошколами, автопредприятиями, где также проводим беседы с будущими водителями, берем гарантийные письма с водителей автобусов, автомобилей, которые осуществляют регулярные рейсы, и их маршруты пролегают через железнодорожные переезды нашего региона». Во время акции водителям предложили на несколько минут почувствовать себя школьниками и получить заслуженные оценки. Для этого автомобилисты должны были пройти тест на знание правил проезда переездов. Так, водитель корейского внедорожника тест решил на «четверку». Это значит, что сборник ПДД станет той самой книгой, которую в ближайшем времени перечитает мужчина. Освежить знания стоит и другим участникам дорожного движения. В 2019 году уже произошло три столкновения автомобилей с поездами. Стоит отметить, что в 2018-м цифра эта была больше, а значит, совместная работа дает свои результаты. Юрий Кобзарь, замначальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Осуществляем ремонт переездов, проводим профилактическую работу с водителями, так как, в основном, нарушения и ДТП, которые происходят на железнодорожных переездах, они имеют человеческий фактор - фактор водителя, так что мы ведем работу по соблюдению правил дорожного движения». Инна Можарова, инспектор по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В настоящее время сотрудниками ГИБДД было составлено 683 административных материала за нарушение правил проезда жд-переездов, данная работа будет продолжена и в дальнейшем». Главная цель этих мероприятий остается неизменной - напомнить, что опережая поезд, вы можете лишиться самого главного - своей жизни.









Юлия Опанасюк

6 июня 2019 года







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