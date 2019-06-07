Новости версия для печати В Орле по-прежнему не хватает косарей Покос травы стал одной из тем объезда города Александром Муромским.



По информации замглавы администрации Орла по вопросам городского хозяйства и транспорта, Евгения Гришина сейчас в городе работают порядка 40 косарей. Однако МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» по-прежнему набирает сотрудников в санитарные бригады. В бригады Советского и Заводского районов требуются по 15 человек, в бригады Железнодорожного и Северного — по 10 человек.



Подробности о трудоустройстве доступны в отделе кадров МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» по телефону: 8 (4862) 30-70-35.





Анастасия Дорохова

7 июня 2019 года







На главную страницу





