Новости версия для печати В регионе пройдет второй конкурс «Молодые кадры Орловщины» Андрей Клычков подписал указ о проведении соревнования среди активных и целеустремленных жителей области в этом году.



Участником может стать любой желающий. Но есть ограничение. Тем, кто хочет попробовать силы, должно быть не более 45 лет, а также они должны иметь диплом о высшем образовании. Конкурс пройдет в несколько этапов: видеоролик-визитка, заочное тестирование, презентация индивидуального и командного проектов. В этом году в финал выйдут только пять участников. Они могут быть включены в кадровый резерв Орловской области. Напомним, в 2018-м участие в конкурсе «Молодые кадры» приняли 750 человек, 78 стали победителями. И три из них сейчас работают в структурах правительства региона.





Надежда Невматулина

7 июня 2019 года







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