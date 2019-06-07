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пятница
7.06.2019
11:09:57
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В регионе пройдет второй конкурс «Молодые кадры Орловщины»Андрей Клычков подписал указ о проведении соревнования среди активных и целеустремленных жителей области в этом году.
Участником может стать любой желающий. Но есть ограничение. Тем, кто хочет попробовать силы, должно быть не более 45 лет, а также они должны иметь диплом о высшем образовании.
Конкурс пройдет в несколько этапов: видеоролик-визитка, заочное тестирование, презентация индивидуального и командного проектов. В этом году в финал выйдут только пять участников. Они могут быть включены в кадровый резерв Орловской области. Напомним, в 2018-м участие в конкурсе «Молодые кадры» приняли 750 человек, 78 стали победителями. И три из них сейчас работают в структурах правительства региона.
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