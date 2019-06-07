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пятница
7.06.2019
11:10:03
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Давайте жить дружно!Что делать, если соседи не соблюдают нормы земельного законодательства и самовольно занимают участки? Такие собственники у Росреестра - на особом контроле. С начала года в ведомство поступило более 120 заявлений, связанных с захватом земли.
За самовольное занятие участка предусмотрен штраф - от пяти до десяти тысяч рублей. Специалисты Росреестра отмечают: если у вас возникли споры с соседями, в управление можно обратиться тремя способами: прийти лично, подать заявку онлайн или же отправить ее по почте. В обращении нужно указать адрес и кадастровый номер земельного участка, информацию о переносе забора или факте захвате территории. На основании этого инспекторы выедут на место, проведут проверку, и если факт подтвердится, составят административный протокол.
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