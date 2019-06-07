В летних оздоровительных лагерях Орловщины продолжается первая смена

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пятница
7.06.2019
11:09:44
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В летних оздоровительных лагерях Орловщины продолжается первая сменаСпециалисты регионального Роспотребнадзора готовы ответить на вопросы родителей о качестве и безопасности детского отдыха. В ведомстве открыта горячая линия.
По телефонам горячей линии можно получить консультации, касающиеся требований санитарного законодательства. В том числе, какие медицинские документы нужны, если вы отправляете ребенка в оздоровительное учреждение, проводилась ли в лагере акарицидная обработка, каким должен быть питьевой режим и распорядок дня.
Ответы можно получить по будням с 9:00 до 17:45 в Управлении Роспотребнадзора и его территориальных отделах.
Телефоны горячей линии: 8 (4862) 41-83-45, 8 (4862) 42-26-75.
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