Новости версия для печати В летних оздоровительных лагерях Орловщины продолжается первая смена Специалисты регионального Роспотребнадзора готовы ответить на вопросы родителей о качестве и безопасности детского отдыха. В ведомстве открыта горячая линия.







Ответы можно получить по будням с 9:00 до 17:45 в Управлении Роспотребнадзора и его территориальных отделах. По телефонам горячей линии можно получить консультации, касающиеся требований санитарного законодательства. В том числе, какие медицинские документы нужны, если вы отправляете ребенка в оздоровительное учреждение, проводилась ли в лагере акарицидная обработка, каким должен быть питьевой режим и распорядок дня.Ответы можно получить по буднями его территориальных отделах.

Телефоны горячей линии: 8 (4862) 41-83-45, 8 (4862) 42-26-75.





Надежда Невматулина

7 июня 2019 года







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