Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Форум возможностей. Делегация Орловской области в Санкт-Петербурге уже подписала несколько важных соглашений.

- Прославил - на весь мир. Сегодня 220-я годовщина со дня рождения «Солнца русской поэзии».

- Без права на ошибку. Сегодня напоминали правила пересечения железнодорожных переездов.

- Вот оно какое - наше лето! Что советуют врачи и обещают синоптики?

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Вести-Орёл

6 июня 2019 года







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