Новости версия для печати Орел присоединится к военно-патриотической акции «Горсть памяти» Она приурочена к строительству Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.



На его территории предполагается создание галереи «Дорога памяти». Ее длина составит 1418 шагов — по количеству дней и ночей, на протяжении которых длилась война. Мемориальный комплекс оформят фотографиями участников Великой Отечественной войны, а в 170 нишах расположат шкатулки с землей из мест, которые не обошла крупнейшая историческая трагедия. В рамках акции «Горсть памяти» 22 июня в 12.00 одновременный забор земли произойдет на 10 крупнейших захоронениях региона. Три из них находятся в Орле: братская могила советских воинов в сквере Танкистов, воинские участки на Троицком и Крестительском кладбищах. Кроме того, там пройдут торжественные митинги с участием ветеранов Великой Отечественной войны, воспитанников движения «Юнармия», общественных и ветеранских организаций, жителей и гостей города.



Пресс-служба городской администрации информирует, что в связи с проведением патриотической акции «Горсть Памяти» в сквере Танкистов 22 июня с 6:00 до 13:00 запрещена стоянка транспортных средств по ул. Пушкина (от ул. Фомина до ул. 4-й Курской), а также движение транспорта по этому же участку с 11:30 до 13:00.





Анастасия Дорохова

7 июня 2019 года







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