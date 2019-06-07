Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет операция «Светофор» Мероприятие проводится по профилактике ДТП.



По информации пресс-службы УГИБДД УМВД России по Орловской области, с начала 2019 года на дорогах региона произошло свыше 950 ДТП. Из них 253 - с ранеными и погибшими. Как сообщают в Госавтоинспекции, причина 15% всех аварий – желание водителей прибавить скорость, увидев что, скоро загорится красный сигнал. Сотрудники ГИБДД региона обращаются ко всем водителям с просьбой соблюдать правила и не подвергать риску жизни других участников дорожного движения. И напоминают, о том, что за нарушение грозит серьезная ответственность.





Мария Семак

7 июня 2019 года







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